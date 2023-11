Lite per un parcheggio. Ci scappa pure il ferito

Lite in strada per un furgone parcheggiato male, 50enne ferito alla testa. È accaduto giovedì, alla Baraccola, in via Primo Maggio. Stando a quanto trapela, un uomo – appena uscito dal lavoro – si è avviato verso la macchina per tornare a casa. L’auto, però, pare fosse bloccata da un furgone posteggiato proprio davanti, che impediva alla vettura di uscire. Così, quel signore si sarebbe rivolto gentilmente ai proprietari del camion, poco distante. "Dovrei uscire con la macchina, potete spostare il furgone?". "Certo, arriviamo subito", avrebbero risposto loro. I minuti passavano e i proprietari del camion, titolari di un negozio della zona, erano spariti. Quindi il 50enne si spazientisce e torna a cercarli. Da lì, ne sarebbe nata un’accesa lite. Pare siano volate parole grosse e il conducente del camion – forse per dispetto – avrebbe chiuso a chiave il furgone e si sarebbe allontanato. Da qui ne nasceva una colluttazione nella quale uno dei due soggetti, sbattendo il capo si feriva. Sul posto, in una manciata di minuti, le Volanti della questura. Ci hanno pensato gli agenti a riportare la calma. La dinamica è ancora in corso di accertamento. I coinvolti sono entrambi italiani. Un fatto analogo era avvenuto meno di un mese fa in via Carducci. Un anziano era stato colpito con un pugno al volto da un operatore ecologico di AnconAmbiente, in servizio a piazza Roma.

ni.mor.