Lo chalet dei Giardini riapre ma senza bar

Riaprirà la prossima settimana, per il momento solo per due mesi, lo chalet all’interno dei giardini Regina Margherita chiuso lo scorso anno. Per il momento senza somministrazione di cibo e bevande per il qual c’è da reperire un addetto. La notizia, rivelata nei giorni scorsi dal Carlino viene confermata ufficialmente dal Comune: "Abbiamo approvato il ‘progetto Chalet’, un’iniziativa estiva dedicata ai giovani della nostra città. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con l’Unione Montana Esino Frasassi e l’Ambito 10, mira a creare uno spazio di aggregazione allo chalet dei giardini pubblici Regina Margherita. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un ambiente dove poter socializzare, ascoltare musica, giocare, divertirsi e crescere. Le attività proposte includono giochi, laboratori culturali e sociali, e spazi ricreativi, tutto supportato da operatori qualificati".

Le attività si svolgeranno da mercoledì prossimo al 7 settembre solo nel pomeriggio, dalle 17 e fino alla mezzanotte, per sei giorni alla settimana.

"Lo chalet – aggiungono -sarà un punto di riferimento per adolescenti e giovani, che potranno accedervi liberamente, offrendo loro una varietà di attività organizzate nel periodo estivo. Il Comune ha stanziato una cifra di 30mila euro che serviranno per il ripristino funzionale dello chalet, inclusi la sistemazione dei servizi igienici, dell’impianto elettrico e l’acquisto di arredi, oltre alla gestione della struttura per un periodo non inferiore alle 10 settimane del periodo estivo. Le risorse del Comune saranno trasferite all’Unione Montana Esino Frasassi, che curerà la realizzazione delle attività. La collaborazione con associazioni locali e realtà del terzo settore sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa".

"Crediamo fermamente nel valore di questo progetto, che va oltre una semplice riapertura della struttura – spiega il sindaco Daniela Ghergo -. Restituendo lo chalet dei giardini ai cittadini come luogo di aggregazione e condivisione, vogliamo offrire ai giovani uno spazio libero e gratuito per il periodo estivo, gestito da educatori qualificati, dove i ragazzi possano socializzare, divertirsi e crescere".

L’assessore alla Comunità e Solidarietà, Maurizio Serafini, coordinatore dell’iniziativa parla di "progetto innovativo e di grande valore socio-educativo il quale risponde alla crescente necessità di spazi di aggregazione e socializzazione per i giovani della nostra città, offrendo un ambiente sicuro e stimolante. Siamo determinati a fornire ai nostri giovani un luogo dove possano incontrarsi, crescere e divertirsi in modo sano e costruttivo".