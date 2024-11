L’opposizione: "Città bloccata, ora chieda scusa"

Le dimissioni del sindaco il centrosinistra unito, rappresentato da 9 consiglieri comunali, le invocava da quando il Consiglio comunale ha iniziato a perdere pezzi, a non avere garantito insomma il numero legale, ormai mesi fa. Chiedevano un atto di responsabilità da parte del sindaco perché la città era di fatto ingessata. L’ex sindaco e consigliere del Pd Simone Pugnaloni dice: "Né santo né vittima. Il mancato esercizio della leadership ha penalizzato Osimo. Cinque mesi di lotte sui ruoli di governo, dove chi doveva mediare è stato latitante. La mancanza del buon padre di famiglia si è sentita e tutti si sentivano re. Cinque mesi senza cantieri, senza nessuna progettualità per famiglie ed imprese, nessun atto amministrativo concreto, stallo completo della macchina comunale. Pirani sindaco poteva, ma non ha voluto, condurre la partita. E’ questo il suo errore più grave. Nei momenti di difficoltà è necessario mediare, percorrere altre vie, imporre una visione del domani che riesca a far superare diatribe e ripicche interne. Una visione ed un progetto che unisce, questo è mancato".

La consigliera comunale (e provinciale) democrat Eliana Flamini: "Umanamente può dispiacere perché persona ed imprenditore stimato ma qui c’è ben altro in ballo, non questioni personali ma l’amministrazione, la guida della città di Osimo con i suoi quasi 35mila abitanti. Sono invece trascorsi 5 mesi, in cui si è visto solo conflitto politico, divisione, confusione e quindi incapacità di mediazione o almeno inefficacia della stessa. Ora non mi sento proprio di dispiacermi per il nostro sindaco, anzi, dovrebbe chiedere scusa alla città ed ai cittadini che non si meritano questa bruttissima situazione". Il Movimento 5 stelle, che fa parte della coalizione tramite la sua consigliera Caterina Donia, afferma: "La politica è una cosa seria, un impegno verso i cittadini e il bene comune. In questi anni il M5s di Osimo ha sempre agito per contrastare l’arroganza e l’incompetenza di quelle forze politiche che hanno sfruttato il consenso ottenuto solo per il proprio tornaconto personale, senza alcun riguardo per le necessità della collettività. È triste vedere come la nostra amata Osimo sia spesso al centro delle cronache per episodi che riflettono un decadimento preoccupante delle istituzioni cittadine. Questa situazione ci dà ulteriore forza e convinzione per proseguire con determinazione nella nostra battaglia per un’amministrazione trasparente. Continueremo a lottare con convinzione per restituire ad Osimo la dignità e il prestigio che merita".

si.sa.