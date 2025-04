Lorenzo Sciahbasi brilla al torneo ITF di Monastir, fermato ai quarti di finale

Un’ottima prestazione, partita dalle qualificazioni e interrotta solo ai quarti di finale. Lorenzo Sciahbasi, giovane talento marchigiano originario di Grottammare, ha aggiunto altra benzina al suo serbatoio d’esperienza al torneo ITF di Monastir, in Tunisia, manifestazione che mette in palio un montepremi di 15.000 dollari. Il diciannovenne, classe 2005, attualmente numero 1249 del ranking ATP, ha inanellato una serie di prestazioni convincenti che testimoniano il suo potenziale in continua crescita. Un percorso notevole, considerando che il giovane marchigiano partiva dalle qualificazioni e ha dovuto superare diversi turni per arrivare fino ai quarti di finale. Sciahbasi ha iniziato il suo cammino battendo il pakistano Muzammil Murtaza con il punteggio di 61 64, superando il primo turno delle qualificazioni. Ha poi continuato la sua marcia sconfiggendo l’indiano Amaan Siddiqui per 62 61 nel secondo turno di qualificazione. Entrato nel tabellone principale, il grottammarese ha superato brillantemente il primo turno contro l’americano Liam Krall con il punteggio di 76(4) 64. Al secondo turno ha avuto la meglio sul greco Dimitris Sakellaridis, battuto con il punteggio di 62 67(4) 62, in una partita combattuta che ha richiesto il terzo set. Agli ottavi di finale, il marchigiano ha continuato a sorprendere superando il finlandese Oskari Paldanius con un doppio tie-break: 76(3) 76(4), dimostrando grande solidità nei momenti decisivi.

L’avventura del giovane marchigiano si è poi interrotta ai quarti di finale contro il britannico James Story, che lo ha sconfitto con il punteggio di 63 64. Nonostante la sconfitta, il bilancio resta ampiamente positivo per Sciahbasi, che può vantare un record stagionale di 22 vittorie a fronte di 9 sconfitte.

a. p.