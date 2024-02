Loreto si arrende solo al quinto set

3

LORETO

2

Parziali: 25-18, 25-23, 25-27, 17-25, 18-16

QUERZOLI : Marella 5, Kunda N. 11, Rondon, Casamenti, Pirini A. 17, Fabbri, Balducci, Bonatesta 19, Berti, Del Grosso, Soglia 13, Pirini M, Lega 1, D’Orlando 8. All. Kunda

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 4, Areni 12, Zazzarini 1, Campana 6, Torregiani 26, Alessandrini 22, Vecchietti , Mangiaterra 4, Dignani (L), Marchetti 0, Forconi, Papa (L2). All. Iurisci G.

Arbitri: De Naro e Lorace

Per Loreto arriva in Romagna il primo punto del nuovo anno. La formazione di Iurisci piega la testa solo al quinto set a Forlì dopo oltre due ore. Partono forte i padroni di casa a caccia di punti salvezza portandosi in doppio vantaggio. La Nova Volley riapre il match vincendo ai vantaggi il terzo set, dominando il quarto e cedendo ai vantaggi il quinto fallendo ben quattro match point facendosi rimontare da 11-14 e poi da 14-15. Ottima prestazione dei marchigiani al servizio con 10 aces equamente distribuiti tra tutti i neroverdi contro i 4 subiti. Meglio Forlì a muro con 15 block vincenti contro 5.