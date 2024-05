Loreto, si lavora per il Giubileo. Stop a una nuova mega antenna

La città si sta preparando al grande evento del Giubileo 2025. "Quattromila punti luce verranno sostituiti, i lavori sono già partiti dalla Costabianca. Un intervento importante da completare in vista dell’inizio dell’anno giubilare affinché Loreto venga vista anche come città della luce – spiega il sindaco Moreno Pieroni -. Riqualificata poi dal punto di vista architettonico la fontana dei Galli e partirà presto anche il restyling di papa Giovanni XXIII, pontefice che ha fatto visita a Loreto arrivando in treno (entrambe in centro)".

In particolare la basilica, il più grande santuario mariano d’Italia, visitata ogni anno da milioni di pellegrini e produttrice di un notevole indotto turistico, fa rientrare a pieno titolo la città mariana nel business del turismo religioso che registra nella penisola un fatturato annuo di quattro miliardi di euro, pari al sei per cento del movimento turistico totale. Il sindaco poi ha fatto sapere che il Comune ha respinto la richiesta di installazione di un’antenna di 24 metri nei pressi del parco di Montereale, impattante dal punto di vista paesaggistico e della salute per i cittadini che tanto si battono per non averle dirimpetto alla propria abitazione.