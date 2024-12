’Loreto splende’ per le Feste. Teatro, giochi, Befane: il calendario

"Loreto splende" per il Natale 2024. Fino all’Epifania la città mariana sarà animata dal ricco calendario di iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale lauretana, con il contributo dell’assessorato alla Cultura, per la celebrazione della festività più attesa dell’anno, passando per l’appuntamento immancabile delle ricorrenze patronali della Venuta e dell’Immacolata, giorno in cui si accenderà, come di consueto, il tradizionale albero di Natale posizionato in piazza della Madonna. "Anche quest’anno Loreto si accende per festeggiare l’arrivo del Natale – commenta il sindaco Moreno Pieroni – e lo fa non solo privilegiando la propria tradizione mariana, ma anche valorizzando il territorio con gli appuntamenti, dedicati ai più piccoli, di Babbo Natale itinerante nei quartieri della nostra città, dove consegnerà dolciumi ai bimbi".

Grande ritorno, quest’anno, degli eventi nel teatro comunale riaperto ad ottobre, spazio privilegiato come dice l’assessore alla Cultura Francesca Carli: "Abbiamo puntato molto su teatro e Bastione Sangallo per raccontare il Natale grazie agli spettacoli e ai concerti musicali in programma, dalla rappresentazione di "L’Albero di Natale", per la regia di Toni Fornari con Simone Montedoro, ai concerti di caròle del coro "Vox Phoenicis" e di brani lirici della nostra Banda Musicale cittadina". Non mancheranno le iniziative per i più giovani, grazie a una delle novità di quest’anno: l’Escape room, anch’essa a tema natalizio, organizzata nei locali del Bastione Sangallo, dal titolo "La lista perduta: riuscirai a salvare il Natale?". Bambini e ragazzi dovranno usare tutte le loro abilità per risolvere indovinelli e trovare oggetti importanti per aiutare Babbo Natale a consegnare in tempo i regali. Il programma degli eventi si concluderà il 6 gennaio con la sfilata delle Befane nel centro storico. Importante come sempre il supporto della Pro Loco e dei comitati di quartiere, oltre a quello degli sponsor Fondazione Opere Laiche lauretane, Fondazione Carilo, Loreto Multiservizi e Amat.