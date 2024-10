L’Osimana non si ferma più

L’Osimana continua a vincere e convincere in campionato. Anche se solo per un tempo, il secondo, nel derby casalingo contro i Portuali. Con i senzatesta facilitati dal rigore (gol nella ribattuta di Alessandroni di testa dopo un ‘’cucchiaio’’ non riuscito) e dall’espulsione di Santoni che mettono in discesa la partita per Patrizi e compagni, chiusa poi dalle reti di Micucci e Minnozzi. "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica - ammette mister Claudio Labriola - dovevamo essere più lucidi e avere più coraggio nel gestire e proporre gioco. I Portuali è una formazione difficile da affrontare, chiude gli spazi. Poi nella ripresa ci siamo detti di voler giocare, chi è entrato ha cambiato la partita, con il vantaggio e l’espulsione è stato tutto più semplice grazie anche al coraggio e alla voglia di giocare che ha avuto la squadra". L’Osimana ha fatto 13 (punti) dopo 7 partite. "Non li avevamo mai fatti così tanti nelle stagioni precedenti, ma deve essere solo un punto di partenza".

Il rammarico non manca nei Portuali. "Credo che nel primo tempo ai punti avremmo meritato qualcosa in più - le parole del capitano dei Portuali, Andrea Savini -. Il rigore e l’espulsione hanno condizionato la partita, poi non siamo stati bravi a rimanere dentro il match. Stiamo facendo comunque il nostro percorso di crescita. sappiamo che c’è tanto da fare, sappiamo quello che è il nostro campionato e non dobbiamo perdere il focus che deve essere quello di salvarsi". Domenica positiva per il Fabriano Cerreto. La formazione di Caporali ha strappato un punto al Chiesanuova salita a Fabriano da capolista. E che era scappata in vantaggio con una bordata di Mongiello nel primo tempo, poi nella ripresa il rigore realizzato da Conti permette al Fabriano Cerreto di tornare a muovere la classifica. "Alla fine c’è rammarico, perché potevamo portare a casa la vittoria - fa sapere Caporali, allenatore dei cartai -. Abbiamo però affrontato una squadra tosta e organizzata. I numeri parlavano per loro, invece abbiamo avuto orgoglio e coraggio a giocarci la partita a viso aperto. Quindi punto d’oro che ci fa ripartire subito di slancio con l’obiettivo sui Portuali di domenica. Sono molto soddisfatto. Una menzione particolare vorrei farla al mio staff".

Domenica (8^ giornata) una sfida di alta classifica come Montecchio-Osimana, entrambe appaiate al terzo posto in coabitazione con la Sangiustese. Un trio che insegue a tre punti la nuova capolista Maceratese (tornata in testa da sola dopo una settimana) e a due il Chiesanuova. E poi c’è il derby tra Portuali e Fabriano Cerreto, due squadre separate da due lunghezze.