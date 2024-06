L’Osimana punta su Labriola, l’ex difensore diventa allenatore dei giallorossi

Ora è ufficiale. Sarà Claudio Labriola ad allenare la prossima stagione l’Osimana in Eccellenza. Quasi un dettaglio, anche se quello più importante, l’ufficializzazione dell’ex difensore centrale alla guida dei "senzatesta" visto che già la scorsa stagione era stato spalla fondamentale di mister Sauro Aliberti. Mercoledì c’è stato il ‘’passaggio di consegne’’ con mister Aliberti che rimarrà comunque nello staff tecnico giallorosso, anche se non dovrebbe essere il vice allenatore, ruolo che dovrebbe spettare a Davide Tedoldi, un ritorno per lui in giallorosso che si dividerà tra giovanile e prima squadra.

"È una bella emozione, un percorso nuovo che mi si apre davanti. Devo ringraziare tutta la società, in primis il presidente Campanelli - dice Labriola, tanti anni trascorsi da giocatore nei professionisti - che mi ha permesso di portare avanti questo percorso. Sono pronto a intraprendere una nuova carriera. Cercheremo di portare quanti più giovani in prima squadra. I dirigenti hanno avuto fiducia, soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione insieme a Sauro Aliberti e al nostro staff. Porteremo avanti questo percorso e lo faremo con grande entusiasmo". Per un’Osimana più giovane, che dovrebbe registrare una rosa meno folta dell’anno scorso, anche se l’intenzione dei dirigenti è di stazionare nei posti nobili della classifica. "Anche se dovremo mantenere una certa sostenibilità viste le vicende economiche che ci hanno accompagnato nel finale della scorsa stagione, ma cercheremo comunque di alzare l’asticella. II settore giovanile andrà avanti".