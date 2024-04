L’Osimo Stazione perde tra le mura amiche

STAZIONE

0

VALFOGLIA

1

STAZIONE: Bottaluscio, Pizzuto, Coppi (39’ st Caruso), Masi, Ippoliti, Kaba, Gyabaa, Polenta (33’ st Giri), Giuliani, Staffolani (16’ st Karalliu), Camilloni (25’ st Mazzocchini). All. Busilacchi.

VALFOGLIA: Adebiyi, Pagnello, Cenciarini, Gallotti (37’ st Balducci), Passeri, Bartomioli, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (29’ st Carboni), Diomede, Cirulli. All. Cicerchia.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Rete: 35’ pt Passeri.

Un sabato amaro per l’Osimo Stazione che cade in casa contro il Valfoglia. La maggiore lucidità degli ospiti nel primo tempo fa la differenza. I padroni di casa non riescono a sfruttare un paio di occasioni con Camilloni e subiscono lo svantaggio al 35’ con Passeri che da distanza ravvicinata infila Bottaluscio. Nel secondo tempo l’Osimo Stazione prova a pervenire al pareggio, ma rischia pure di subire il raddoppio con il Valfoglia che colpisce anche un palo.