Lotta al degrado. Piazza Cavour è un patrimonio

In tutto questo tempo, qualcuno si è chiesto come mai Ancona ha deciso di cambiare pelle, politicamente parlando?

Le motivazioni sono tante. Ma se c’è una molla che ha fatto scattare nella testa delle gente qualcosa, è stata la parola degrado. Questa città così bella e unica, era troppo sciatta e disinteressata a se stessa per essere vero. La colpa, certo non può essere solo di chi l’amministra. Ma è evidente che qualche responsabilità c’era. E proprio sul degrado, l’amministrazione Silvetti ha fondato il rilancio di Ancona, pensando in grande. Addirittura dedicando un assessorato alla lotta alla sciatteria e al pressapochismo.