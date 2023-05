Lotta alle truffe: anziani a lezione

Stop alle truffe, partecipato l’incontro della compagnia carabinieri con adulti e anziani presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Fabriano.

Insieme a Caritas Diocesana e Avulss i militari hanno analizzato le tecniche e gli stratagemmi usati per truffare e sono stati forniti consigli utili su come difendersi, visti i casi, in aumento, che si registrano nel territorio.

"Abbiamo pensato d’intesa con il vescovo Massara – spiega don Marco Strona, direttore della Caritas Diocesana - a questo incontro, coinvolgendo i carabinieri. Come Caritas ci occupiamo, a 360 gradi, di fragilità. Con questa iniziativa, non isolata, vogliamo stare ancora più vicino, in tempo di crisi economica e lavorativa, a coloro che, vedendo particolari offerte online, rischiano di finire nella trappola della rete".

La Diocesi di Fabriano-Matelica ha risposto subito all’appello dei carabinieri e messo a disposizione locali parrocchiali e il capitano dei carabinieri, Mirco Marcucci, ha incontrato il vescovo Massara, per illustrare il progetto avviato per "tutelare la popolazione e mettere insieme le forze per aiutare giovani e non a stare attenti e non cadere nei tranelli che possono celarsi dietro un computer".