Lucia Mascino: "Andate a votare"

Lucia Mascino, nota attrice anconetana, ha postato un suo appello personale al voto chiedendo, in particolare, ai cittadini del capoluogo di andare a votare. La Mascino non nomina mai né Ida Simonella (la giunta uscente è stata sostenuta dal fratello Giuseppe Mascino), né Daniele Silvetti: "Io non vivo più ad Ancona che però è la città a cui sarò sempre legata – ha detto nel video la Mascino _. Mi sento di fare un appello alle persone che al primo turno non sono andate a votare, quasi un avente diritto su due. La vostra scelta di non votare avvantaggia comunque qualcuno".