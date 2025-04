L’under 16 ucraina di volley ricevuta in Regione

La nazionale femminile di volley under 16 ucraina è stata ricevuta in Regione dall’assessore allo sport Chiara Biondi, in presenza del vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni. Un saluto istituzionale alla delegazione composta da 20 persone, tra atlete e staff, all’indomani delle finali tenute ad Ancona dell’Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile e alla vigilia delle qualificazioni europee under 16 in Lettonia. "Questo incontro odierno è molto significativo – ha detto Chiara Biondi – ringrazio per la visita una delle migliori formazioni giovanili che possono ambire a raggiungere risultati importanti".