Lunedì il confronto tra candidati promosso da Cna e Confartigianato

Fitta agenda elettorale per i tre candidati di Osimo, Michela Glorio, Sandro Antonelli e Francesco Pirani. Oggi alle 17.30 all’auditorium cinema Concerto, Cgil, Cisl e Uil organizzano un dibattito su sociale, sanità, sviluppo e viabilità. Lunedì sera invece, alle 21.15, confronto tra i tre promosso da Confartigianato e Cna nella sala Mosca delle grotte del Cantinone. Tre i punti su cui, per le associazioni, è necessario intervenire in via prioritaria nei prossimi cinque anni: imprese, sviluppo e occupazione.