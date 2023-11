Lupi a Grancetta: "Mai visti correre così veloce"

Nuovi avvistamenti di lupi nella zona di Grancetta a Falconara dove nei giorni scorsi una cagnolina è stata aggredita nel giardino di casa ferita e ha perso una zampina. Nella zona di campagna sono diversi gli avvistamenti e due sere fa una ragazza che era a spasso con il suo cane è letteralmente fuggita, riuscendo a rientrare a casa in tempo. Gli avvistamenti sono numerosi nelle ultime ore nella zona del cimitero. "Non ho mai visto dei lupi correre così veloce", racconta la ragazza che è riuscita a mettere in salvo il proprio animale, dopo aver preso un grosso spavento. Altri che hanno avvistato il branco parlano di cani randagi o di lupo cecoslovacco.

Visto l’allarme che corre anche sui social network soprattutto per l’incolumità dei cani e degli animali domestici, il fotografo e documentarista chiaravallese Michel Giaccaglia ha organizzato per la prossima settimana un incontro a Chiaravalle.

"Il lupo e le favole" il titolo provocatorio dell’appuntamento che è fissato per giovedì (ore 21.15) alle sale Avis di via Rinascita. "Racconti per immagini tra miti, calunnie e realtà" il sottotitolo.