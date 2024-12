Lupo a spasso del giardino di una casa a Scapezzano. Il proprietario lo ha notato senza disturbarlo

Gli avvistamenti di lupi in alcune zone della città sono ormai un’abitudine: l’ultimo esemplare è stato visto nella tarda serata di giovedì, vicino a un’abitazione di Scapezzano: a notarlo è stato il proprietario che lo ha visto passeggiare in giardino. Il lupo, probabilmente alla ricerca di cibo, si è avvicinato all’abitazione prima di allontanarsi. Due giorni fa un altro avvistamento era avvenuto, sempre nelle campagne, ma a Trecastelli. La buona notizia arriva però dalla mancanza di avvistamenti in prossimità del centro abitato, com’era invece avvenuto due anni fa, quando i lupi si erano spinti fino al quartiere a ridosso dell’ospedale cittadino, obbligando in qualche occasione i residenti ad attendere prima di scendere dall’auto. Gli avvistamenti erano stati filmati come quello a tu per tu che era invece avvenuto in strada della Bruciata, a poca distanza dal centro commerciale ‘Il Maestrale’.