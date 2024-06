Ma il parcheggio: "Birarelli" resta ancora un giallo

Massima collaborazione con la giunta comunale per riaprire dopo dodici anni l’Anfiteatro romano, ma intanto il parcheggio Birarelli resta un mistero. La Soprintendenza unica delle Marche da un lato tende finalmente la mano all’amministrazione dorica, dopo anni di immobilismo, su progetti da condividere, ma sul futuro dell’area, davvero strategica, proprio di fronte al sito archeologico, è tutto fermo. Da mesi la grande area è chiusa, sigillata e deserta. Lo scorso autunno una decisione della soprintendente, Cecilia Carlorosi, ha finalmente messo un punto su una situazione al limite dell’abusivismo. Quel parcheggio, per anni utilizzato gratuitamente senza alcun regime di sicurezza, è stato chiuso e la Carlorosi ha annunciato l’inizio di una manutenzione straordinaria che aveva il sapore di profondi lavori di recupero dell’area. La stessa che pochi mesi prima era stata definita ‘abusiva’, giustamente, dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini. Da qui l’inizio del cantiere, andato avanti per svariato tempo. Recuperati anche un paio di veicoli abbandonati da anni lì dentro. Da mesi, tuttavia, dentro quell’area non si muove foglia. Con la bella iniziativa del cartellone estivo all’Anfiteatro il ‘Birarelli’ avrebbe anche potuto giocare un ruolo chiave. Abbiamo provato a lungo a chiedere un chiarimento sul tema alla soprintendenza, ma da Palazzo del Senato non è arrivata alcuna risposta.

p.cu.