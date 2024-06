Maiolatesi: "Cantiere bloccato perchè insicuro"

Lavori ripartiti a pochi giorni dalle elezioni dello scorso week end, dopo tre anni di stop, al plesso dell’istituto comprensivo don Mauro Costantini, "ecco cosa è accaduto". Così il geometra Alessandro Maiolatesi replica all’ormai ex amministrazione comunale guidata da Tommaso Borri che annunciava: "Il tentativo di bloccare la ripartenza dei lavori in modo totalmente ingiustificato ed illegale, compiuto dal coordinatore della sicurezza (il geometra Maiolatesi a cui è stato revocato l’incarico, ndr), il 27 maggio non ha sortito alcun effetto". "Questa dichiarazione – evidenzia il geometra -risulta radicalmente falsa e gravemente lesiva del mio onore e decoro. Ho svolto, con massima professionalità e attenzione, il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione cantiere per la riqualificazione sismica del plesso. Alla tentata ripresa dei lavori, vi erano in cantiere pericoli gravi e imminenti per la sicurezza e salute dei lavoratori: tutte le recinzioni di protezione dello scavo erano divelte dopo circa tre anni di abbandono del cantiere. Sussisteva quindi il rischio di caduta all’interno dello scavo. Non potevo che disporre la sospensione dei lavori, cui è seguita incredibilmente la revoca dell’incarico dalla stazione appaltante".