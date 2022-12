Malore al comando di polizia

Ha di seri problemi di salute, ha deciso di affidare la sua colonia felina all’Asur e ad un’associazione ma l’iter subisce qualche intoppo. Così l’uomo, un 65enne originario di Jesi, ha cercato un aiuto andando al comando di polizia, ma purtroppo si è infervorato e arrabbiato raccontando la sua storia e chiedendo aiuto per i suoi animaletti e viene colto da malore. È intervenuta l’automedica ieri mattina al comando di polizia locale in piazza Indipendenza, per soccorrere il 65enne jesino che cercava di assicurare un futuro ai suoi adorati gatti.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. L’uomo che, seguito dai servizi sociali tramite Asp 9, si trova anche in condizioni di fragilità mentale oltrechè fisica, è stato soccorso e controllato dal personale dell’automedica ma non portato all’ospedale Carlo Urbani, avendo rifiutato il trasporto. Il suo primo pensiero ora sono i gattini che da anni custodisce in casa amorevolmente.

Ora che le sue condizioni di salute non gli consentono di continuare a farlo tramite il comando di polizia locale ha avviato l’iter per l’affidamento dei felini all’Asur e ad un’associazione che si occupa di animali sfortunati.

Per lui e i suoi amici pelosetti si è subito creata una rete di solidarietà che ha coinvolto anche l’assessore al benessere animale Alessandro Tesei.

sa.fe.