Malori e liti nella notte più lunga. Anziata trovata morta dalla badante

Malori e liti nella notte di Capodanno, raffica di interventi della Croce Gialla di Ancona. In un caso, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione di medici e infermieri per salvare un’anziana 80enne residente in via Flaminia: è stata trovata senza vita in casa dalla badante. Negli altri, invece, i professionisti del soccorso sono arrivati in via XXV Aprile per un 40enne caduto all’interno della sua abitazione, in via Tronto per una crisi respiratoria, al Viale della Vittoria per un malore di una 45enne e in via Circonvallazione per una donna scivolata a terra. Con l’arrivo della mezzanotte, l’equipaggio del 118 l’ha trascorso in strada tra petardi e fontane, mentre stava trasferendo un’anziana in codice rosso da una struttura sanitaria all’Inrca. Non sono mancate, poi, le liti del Veglione. E anche qui i sanitari hanno avuto un bel lavoro da fare. Nel quartiere adriatico sono intervenuti per una ragazza in stato di agitazione, dopo un diverbio col fidanzato. Erano presenti anche i carabinieri. Ai quartieri nuovi, invece, c’erano le volanti della Questura, oltre all’ambulanza, per una baruffa in un’abitazione. E non è andata meglio al primo dell’anno. Perché ieri, intorno alle 12, la Croce Gialla è intervenuta in un condominio di via Giannelli, assieme alla Polizia, dopo una lite: in ospedale una donna di 54 anni in stato di agitazione. Da ultimo, sempre nella notte del 31 dicembre, intervento sinergico con i vigili del fuoco e l’automedica per un uomo che non rispondeva al telefono: i pompieri sono entrati dalla finestra di casa, lui era tornato al suo paesello d’origine.