Maltrattamenti e spaccio: due arresti

Sono due gli ordini di custodia cautelare eseguiti dai carabinieri: il primo mercoledì pomeriggio a Marzocca dove i militari, dopo un’accurata attività informativa hanno rintracciato nel centro abitato un 45enne di origine campane colpito a un ordine carcerazione perché doveva scontare tre anni di carcere per maltrattamenti in famiglia messi in atto nei confronti della sua ex convivente. I fatti sono avvenuti a Cingoli, poi l’uomo si è trasferito in città. Nonostante i tentativii dell’uomo di nascondersi per sottrarsi alla cattura grazie alla determinazione dei carabinieri che sono riusciti a localizzarlo in un appartamento dove viveva da tempo: l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto. Ieri mattina è stato eseguito il secondo, emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona per reati legati al traffico di stupefacenti commessi nel territorio marchigiano tra il 2018 e il 2019. Le manette sono state allacciate ai polsi di un 45enne, di origini campane ma da molti anni residente nelle Marche, che è stato rintracciato in un appartamento del centro: su di lui pendeva da alcuni mesi ordine di carcerazione dovendo espiare alcuni mesi di carcere era riuscito fino ad ora a sfuggire alla giustizia grazie ad un comportamento attento e scrupoloso evitando soprattutto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore mattutine. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Montacuto.