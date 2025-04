Lega del Filo d’oro e Campocavallo: "Che emozione"

Osimo è davvero legata a Papa Francesco che non ha mancato di conoscere due grandi realtà, fiori all’occhiello. Era il dicembre scorso, prima di Natale. Tanta gioia e qualche lacrima di commozione hanno accompagnato l’udienza privata in cui Papa Francesco ha accolto una delegazione della Lega del Filo d’oro, composta dai membri del Comitato dei familiari provenienti dalle varie regioni, rappresentanti dei volontari, dei dipendenti e figure istituzionali, che ha portato il proprio saluto al Santo Padre. E’ stato un momento pieno di emozione e significato, a coronamento di un anno speciale per il Filo d’oro, che di lì a pochi giorni avrebbe celebrato 60 anni dalla sua fondazione. Durante l’udienza, cui hanno preso parte il Presidente della Fondazione, tutti i membri del Comitato dei Familiari, assieme ad una rappresentanza di utenti, dipendenti e volontari della Lega del Filo d’oro, un bambino seguito dall’ente, ha consegnato al Papa un cestino e una natività in ceramica realizzati rispettivamente dai ragazzi del Centro nazionale di Osimo e della sede territoriale di Napoli, oltre agli atti dell’ultima Assemblea Nazionale delle Famiglie della Fondazione. "Fu un momento molto emozionante per tutti noi", afferma il presidente Rossano Bartoli. E poi per ben sei volte, dal 1983 al 2019, il Covo di Campocavallo ha varcato le porte del Vaticano per essere ammirato e benedetto dal Papa: San Giovanni Paolo II (tre volte, nel 1983, 1994 e 1996), Benedetto XVI nel 2008 e Papa Francesco (due volte, nel 2014 e 2019). Tutti i Pontefici hanno avuto parole di apprezzamento e di partecipazione viva agli incontri con i parrocchiani che, di volta in volta, guidati dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo e dal parroco hanno accompagnato il Covo in piazza San Pietro o nell’Aula Paolo VI. "Durante l’udienza del 25 settembre 2019 in Vaticano, a piazza San Pietro, fu l’arcivescovo di Ancona-Osimo monsignor Angelo Spina a guidare la delegazione della parrocchia di Campocavallo – raccontano i maestri del Covo -. Il Covo, sistemato ai piedi del grande sagrato, fece bella mostra di sé attirando molto interesse dei partecipanti all’udienza, al termine della quale, il Santo Padre percorse rapidamente la distanza che lo separava dal manufatto di spighe di grano. Si fermò a lungo chiedendo ai presenti, Arcivescovo e sindaco Pugnaloni in testa, notizie sulla festa e sul soggetto rappresentato. Al termine dell’incontro impartì la benedizione".