Luca Nardi punta al Roland Garros: nuova guida tecnica e wild card per Roma

Il giovane talento pesarese Luca Nardi sta attraversando una fase interlocutoria della sua promettente carriera, con l’obiettivo principale di qualificarsi per il tabellone principale del Roland Garros. Gli ultimi mesi non sono stati facili: negli ultimi cinque tornei disputati Nardi è uscito sempre al primo turno contro avversari sulla carta battibili. Un rendimento che non gli ha permesso di confermare i punti conquistati nello stesso periodo dello scorso anno, facendolo scivolare oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Ma chi conosce bene il tennis sa che proprio nei momenti difficili si forgiano i campioni. E Nardi di talento ne ha da vendere, come ha dimostrato in più occasioni. Quella soglia psicologica dei top 100 da riconquistare potrebbe trasformarsi in benzina sul fuoco della sua determinazione. Una posizione che, tra l’altro, potrebbe bastare al tennista marchigiano per entrare direttamente nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam stagionale. Intanto, buone notizie arrivano per gli Internazionali d’Italia: Nardi sarà presente nel tabellone principale del torneo di Roma grazie a una wild card, un’occasione d’oro per riscattarsi. A dare nuova linfa al percorso del pesarese è anche il cambio di guida tecnica. Nardi ha scelto di affidarsi a Claudio Messina come nuovo allenatore, mentre la preparazione atletica sarà curata da Ramponi. Una svolta che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del giovane marchigiano. Per il talentuoso tennista pesarese si aprono dunque nuovi scenari, con il Roland Garros come obiettivo principale nel breve termine. Entrare nel tabellone principale del secondo Slam stagionale rappresenterebbe un importante passo avanti per la sua carriera.