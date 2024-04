Marchese del Grillo, l’associazione lancia un contest per i festeggiamenti

"Voi esse mejo der marchese del Grillo?", recita lo slogan nel manifesto in strada. L’idea è dell’associazione Marchese del Grillo, che lancia così la partecipazione al contest goliardico, ‘Te stamo a cerca’. "I migliori – spiegano dall’associazione intitolata al marchese d Fabriano, reso indimenticabile dal grande Albero Sordi – si esibiranno dal vivo con Alberto Farina. Il tutto in occasione dei festeggiamenti per il trecentodecimo compleanno di Onofrio del Grillo, che si terranno il 4 e 5 maggio".