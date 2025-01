Marino (Ugl): "Strane attribuzioni di dottore alla polizia locale di Jesi"

"Solo qualche mese fa, avevamo denunciato l’ attribuzione indebita del titolo accademico di dottore ad alcuni componenti della Polizia Locale di Jesi, per poi accertare, il non aver mai conseguito una laurea e di conseguenza, il diritto per potersi fregiare di tale titolo". Così in il segretario regionale Ugl Vincenzo Marino " Nei giorni scorsi, abbiamo accertato e segnalato altre stranezze, anche queste paradossali se si considera il contesto, ossia l’attribuzione dei gradi, una su tutte quello di Commissario da parte dell’ex comandante Lupidi ad un operatore di PL , il quale, violando la Legge Regionale, aveva attribuito tali “gradi” a chi non possedeva i requisiti. Ad intervenire sull’attribuzione poco chiara anche la Regione Marche, che ha chiesto ufficiali spiegazioni".