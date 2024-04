Matelica, solo un pari. Festa rimandata

Rinviata la festa promozione per il Matelica che non va oltre il pareggio, in casa. Girone B. Oggi: Potenza Picena-Corridonia. Ieri: Monticelli-Atletico Centobuchi 0-2, Elpidiense Cascinare-Trodica 0-2, Matelica-Sangiorgese 2-2, Aurora Treia-Casette Verdini 1-2, Palmense-Appignanese 0-1, Rapagnano-Porto S. Elpidio 2-1, Vigor Castelfidardo-Cluentina 1-0. Classifica: Matelica 58; Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo 50; Trodica 44; Corridonia 40; Monticelli 38; Casette Verdini 36; Sangiorgese e Cluentina 34; Porto S.Elpidio 33; Appignanese 32; Elpidiense Cascinare e Palmense 31; Rapagnano 24; Aurora Treia 23; Potenza Picena 18. Prossimo turno: Appignanese-Elpidiense Cascinare, Atletico Centobuchi-Palmense, Casette Verdini-Matelica, Cluentina-P. S. Elpidio, Corridonia-Vigor Castelfidardo, Monticelli-Treia, Sangiorgese M.-Potenza Picena, Trodica-Rapagnano.