"Maxiparcheggio e Tiramisù sempre attivi"

Per i suoi primi cento giorni di mandato il sindaco di Osimo Francesco Pirani ha le idee precise. C’è fibrillazione perché, prima, si attendono i nomi della giunta che ancora non sono stati ufficializzati. Difficile, sembra, mettere d’accordo tutta la coalizione. Il primo cittadino ha solo ribadito che tra i sette assessori tre saranno donne e che non conteranno solo le preferenze ma molto la competenza. "Voglio prendervi qualche ora in più, non è un problema, voglio competenza, voglio disponibilità, voglio persone che condividano con me il percorso da fare, quindi se c’è bisogno di un po’ più tempo non importa perché abbiamo davanti cinque anni e quindi va bene così. Il consiglio comunale entra una decina di giorni e poi di lì a qualche altro giorno ci resterà un altro perché da lì si partirà per tutta una serie di provvedimenti che sono in scadenza. La macchina comunale è da riavviare ma in 100 giorni si potranno avere delle idee precise. Per quanto riguarda realizzazioni pratiche o comunque visibili ritengo la riattivazione dei consigli di quartiere importante quanto la riattivazione della macchina comunale, occorre intervenire su quasi tutti gli uffici perché c’è grande carenza di personale. Poi attivare una fase sperimentale del maxiparcheggio di via Colombo che dovrà essere pieno 24 ore al giorno tutti i giorni della settimana. Ho idea infatti di metterlo in condizione di funzionare al massimo della capienza, con il tiramisù attivo a tutte le ore". Per attivarlo giorno e notte, l’impianto di risalita ha bisogno della manutenzione decennale da circa due milioni di euro con annesso cambio di software, altrimenti occorre la presenza di un operatore. Per ora il primo cittadino intende portare avanti una sorta di campagna di sensibilizzazione per incentivarne l’utilizzo da parte della cittadinanza e capire se si possono appunto estendere gli orari di utilizzo del tiramisù e utilizzare in contemporanea le due cabine per abbattere anche le attese in coda. Non sarebbe previsto nell’immediato infatti l’apertura h24 né sarebbero all’orizzonte interventi sulle tariffe. Il sindaco al momento sta lavorando anche alla composizione del suo staff. Dopo la giunta e le surroghe, convocherà il Consiglio comunale che dovrebbe tenersi la prossima settimana.

Silvia Santini