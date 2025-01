Meluso: "Matos rinnova. Seghetti invece no. Presi due giocatori mirati"

Mauro Meluso racconta i primi due innesti del mercato di riparazione, svela strategie e retroscena: Matos ha rinnovato il suo contratto, Seghetti invece non lo farà per sua scelta. Queste le due novità, oltre ai volti nuovi di Broh e Riccardi, pronti a scendere in campo già alla prima del 2025. "Sono felice, sono due calciatori che abbiamo pensato con Giugliarelli di portare perché riteniamo siano adatti, funzionali alla causa. In difesa avevamo bisogno di un giocatore pronto – spiega il dirigente biancorosso – , a centrocampo volevamo avere un elemento in più. Avevo detto che era urgente sfoltire, ringrazio la proprietà che ci ha fatto prima operare in entrata. Riccardi è stato con me a Lecce, ha avuto un brutto infortunio quando abbiamo vinto il campionato, rientrò proprio in una partita a Perugia, dove per quel Lecce fu una tappa fondamentale. Può essere di buon auspicio. Broh lo seguo da anni, ha sempre mostrato grandi qualità, in carriera ha vissuto alti e bassi, spero si possa consacrare definitivamente con noi".

In entrata ora il club si muoverà nei tempi opportuni.

"Ora siamo un po’ più quadrati. Faremo le cose giuste contestualizzandole al momento storico: quello di gennaio è un mercato difficile, la nostra classifica non è eccellente. Da parte della proprietà e dell’allenatore c’è l’input di fare altro per rendere questa squadra ancora più competitiva, ma con razionalità".

E poi ci sono gli "acquisti" e i nodi da sciogliere in casa.

"Abbiamo definito il prolungamento di contratto di un anno di Matos con delle opzioni (scadeva nel 2025, ndr). Ha mostrato grande attaccamento ai nostri colori, senza nessun tipo di problema economico. Seghetti? Se vuole rimanere a Perugia ci rimane tranquillamente, ha grosse qualità. Allo stato attuale non ci sono le condizioni per un rinnovo. Professionista di primo livello, ma rimane un principio che vale per tutti: se qualcuno viole andare via, non tratteniamo nessuno, tenere giocatori controvoglia è controproducente. Ovviamente vanno via alle nostre condizioni. Non ho offerta sul tavolo al momento, solo qualche pour parler. Non sarà il club a metterlo sul mercato".

C’è la priorità di snellire la rosa. "Ad alcuni giocatori ho comunicato che sono sul mercato, alcuni andranno in prestito, altri in via definitiva. Poi completeremo la rosa. Ci sono tanti giocatori giovani che hanno bisogno di giocare".

Francesca Mencacci