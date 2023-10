Mense scolastiche, Ancona è al settimo posto

Ancona continua a migliorare la propria posizione nel rating nazionale sulle mense scolastiche redatta da Foodinsider passando dal 9° posto del 2021 e dall’8° posto del 2022 al 7° posto del 2023, e , nella classifica specifica con ulteriori requisiti, addirittura al 6° posto. Il Rating dei menù è un’indagine che l’associazione Foodinsider pubblica ogni anno al fine di misurare l’equilibrio nutrizionale delle diete proposte a scuola, valutando l’applicazione delle raccomandazioni dell’OMS e alcuni parametri dei CAM (Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari introdotti da un decreto ministeriale del 2020) che disciplinano la mensa scolastica.

L’indagine che viene svolta annualmente, vede ancora al primo posto la città marchigiana, Fano, seguita da Cremona, Parma, Jesi, Sesto Fiorentino, Rimini e al settimo posto Ancona.

L’obiettivo della ricerca é fotografare lo stato della mensa e tracciarne l’evoluzione, per scoprire la quantità di scarti, verificare le best practice e i Comuni che migliorano anche grazie all’applicazione dei CAM, i Criteri Ambientali Minimi, la legge che trasforma la mensa in uno strumento di sviluppo del territorio in chiave sostenibile.