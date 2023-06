Messaggio di Raffaeli: "Lo sport aiuta a crescere"

Partita del Cuore, vince la solidarietà con un incasso da 30 mila euro. La Nazionale Italiana Cantanti è andata due volte a segno con Moreno Donadoni, il rapper vincitore di Amici, mentre per il Charety Team hanno segnato Simone Tognetti, Denis Pesaresi e l’angelo del fango Pierpaolo Patrizietti. Il ricavato sarà interamente devoluto agli alluvionati con un progetto di Caritas. È stata una serata di festa, lo stadio Bianchelli nonostante qualcuno si rimasto deluso per l’assenza di Rkomi, rimasto bloccato in autostrada. La sua maglia azzurra è rimasta negli spogliatoi nella speranza che il rapper potesse arrivare in tempo per indossarla così come Boro Boro, che è riuscito a superare l’incidente arrivando al fischio d’inizio. A bordo campo a tifare c’era anche il talent scout Claudio Cecchetto, mentre l’infettivologo Bassetti è sceso in campo, sulla fascia destra, con la maglia del Charety Team. Madrina della serata la pluricampionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli che, accompagnata da alcune atlete della sua società, Ginnastica Fabriano, ha tirato il calcio di inizio del match dopo il minuto di silenzio. "Per me - ha osservato a margine dell’incontro - lo sport aiuta a crescere e aiuta le famiglie e i giovani a uscire dai social e mettersi in gioco". "Quando ho vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, ho dedicato la vittoria alle Marche - ha aggiunto - Avevo parlato con i miei, visto i video di quanto era accaduto con l’alluvione e ne sono rimasta sconvolta. Mi sono sentita coinvolta in prima persona ed ho deciso di dedicare la vittoria alla mia terra".vTra i vip che hanno giocato la partita, qualcuno ha scelto, per la gioia dei fans, di trascorrere la serata in città divertendosi con gag sul lungomare ripostate anche sulle storie Instagram degli ospiti.