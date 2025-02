Metti una sera a cena a parlare degli eventi in città

Si sono riuniti come di consueto gli amici del bar Giuliani invitati da "Lupino", personaggio molto conosciuto in città anche per il suo passato professionale nel mondo dell’alta moda, tra Milano e Parigi. Una lunga tavolata, alla quale sedevano anche il titolare Michele Zannini e l’assessore comunale ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio: e proprio gli eventi sono stati al centro del dibattito tra i commensali, soprattutto Alessandro Sartarelli titolare di Eventi Divertenti, Oscar Oliva, artista, operatore olistico e musicoterapeuta, Francesca Berrè, ex titolare della discoteca Sui a Marinadorica.