"Quest’anno i cinghiali mi hanno distrutto 1.5 ettari di sorgo e 2 ettari di coriandolo, nonostante quest’ultima sia una coltura che a loro, solitamente, non piace. Si vede che in mancanza di altro si sono accontentati. I danni subiti purtroppo sono molteplici e si ripropongono ogni anno in proporzioni sempre più rilevanti. I risarcimenti sono equi? No, per nulla. Questo avviene perché le cifre previste si basano sulle teorie di resa del prodotto senza sapere realmente a quanto in verità ammonti: oltre il danno alla coltura di quello che è stato distrutto non viene nemmeno ripagato il giusto prezzo per il mancato raccolto".