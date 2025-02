Mitigazione rischio idrogeologico. Tra Osimo e Offagna 4 interventi

Sono in partenza gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. "E’ un progetto importante, frutto dell’Accordo Agroambientale d’area Offagna-Osimo, che ho seguito durante il mio mandato da assessore all’Ambiente – dice l’attuale candidata del centrosinistra Michela Glorio -. Oggi finalmente raccogliamo i frutti di un percorso iniziato nel 2019 con la firma del protocollo d’intesa, e che ha coinvolto 70 sottoscrittori tra enti, aziende agricole, associazioni e privati cittadini. Il progetto prevede quattro interventi tra Offagna e Osimo, coinvolgendo la frazione di Santo Stefano. Tre interventi per la sistemazione di corsi d’acqua e scarico delle acque meteoriche e uno per la sistemazione di un tratto di via Santo Stefano". L’investimento ammonta a oltre 926mila euro, suddiviso in 93mila euro a carico del Consorzio di Bonifica delle Marche, 77mila e 655 del Comune di Offagna e 122mila e 356 di Osimo. "Sono davvero soddisfatta del lavoro fatto finora. Se avrò la possibilità di diventare sindaco, continuerò a lavorare concretamente per la cura e la protezione del nostro territorio. Sostenibilità ambientale e gestione del rischio idrogeologico sono temi centrali del mio impegno". Sulla candidatura di Orsetti afferma: "Una candidatura che definirei curiosa, segnale di un centrodestra che ha perso la propria identità. Oltre a mettere in luce tutte le contraddizioni del centrodestra credo ripercorra una storia già vista, l’anno scorso. Un governo regionale che impone una candidatura dall’alto senza che nel territorio si siano risolti i problemi, la voglia di vincere ripescando un candidato sindaco di 30 anni fa ma senza cambiare la coalizione. Il risultato non potrà che essere lo stesso".