Monsano, accusa un malore e accosta il camion: morto 58enne chiaravallese

In azione i carabinieri

Monsano (Ancona), 21 febbraio 2023 – Avverte un malore e prova ad accostare il camion a bordo strada probabilmente sentendosi male, ma si accascia sul volante senza poter chiamare aiuto. È morto così un camionista 58enne di Chiaravalle. È stato ritrovato, purtroppo ormai senza vita attorno oggi alle 20 nella zona industriale Sant’Ubaldo, in via Abruzzi.

Ad accorgersi un suo collega camionista che vedendo il camion accostato, con il motore acceso si è fermato per capire se il conducente avesse bisogno di aiuto. Vedendo il collega accasciato sul volante ha lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, ma quando i sanitari sono sopraggiunti purtroppo per il 58enne chiaravallese non c’era ormai più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere per sempre.

A essergli fatale, probabilmente poco prima del sopraggiungere del collega, sarebbe stato un infarto. Sul posto per gli accertamenti del caso, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Jesi che hanno avvisato il magistrato di turno il quale ha disposto la restituzione della salma ai familiari.