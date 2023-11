Monte San Vito, la polizia stradale sale in cattedra In occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada, il Servizio Polizia Stradale organizza iniziative per promuovere tra i giovani comportamenti responsabili sulla strada. In Marche, l'iniziativa è dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Monte San Vito.