Ancona, morto autista di bus. Rolando Spegne Schiavoni stroncato da infarto davanti ai colleghi

Rolando Spegne Schiavoni

Ancona, 2 gennaio 2023 - Un dipendente della Conerobus è stata stroncato questa mattina da un malore, poco prima di prendere servizio nella sede di via Bocconi. Si chiamava Rolando Spegne Schiavoni ed aveva 61 anni. Era un autista con diversi anni di servizio. A marzo sarebbe andato in pensione. Spegne è stato ucciso da un infarto fulminante.

Era arrivato prima delle 7 al lavoro e i colleghi lo hanno visto accasciarsi a terra. Inutili i soccorsi fatti anche con l’uso del defibrillatore aziendale. Sul posto carabinieri, 118 e Croce Gialla. Già restituita la salma ai familiari per organizzare il funerale.

La Conerobus ha inviato una nota di cordoglio. “I lavoratori e le lavoratrici di Conerobus Spa si stringono in cordoglio attorno al dolore della famiglia del collega Rolando Schiavoni, scomparso questa mattina all’età di 61 anni. Lavorava in Conerobus da tantissimi anni e gli mancavano pochi mesi per andare in pensione. Tutti noi lo ricordiamo come un lavoratore serio, esperto e affidabile”.