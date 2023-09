Ancona: morto Paolo Baggetta, simbolo della lotta contro il degrado

Ancona, 26 settembre 2023 - Le battaglie per Sappanico e per le altre frazioni, per toglierle dal degrado e dall’incuria. È morto Paolo Baggetta, 63 anni, presidente dell’associazione Anti Degrado.

Abitava a Sappanico, in una delle case vicine su ruderi, quelli per cui si è battuto con diverse iniziative e proteste arrivate anche sotto il palazzo del Comune.

Baggetta è stato stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. È deceduto questa mattina, in ospedale, a Torrette.

Era un simbolo della lotta contro l’abbandono delle frazioni. Il funerale ci sarà giovedì, alle 16, nella chiesa di Sappanico.

La famiglia ha chiesto no fiori ma una donazione per una colletta che servirà alle spese per le esequie. Baggetta lascia il figlio Angelo a cui era legatissimo.