Multa di 800 euro per carta e fumogeni

L’Ancona è stata multata in seguito alla partita di Pesaro: 800 euro di ammenda, si legge nelle decisioni del giudice sportivo, "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un rotolo di carta e, al 31° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta".