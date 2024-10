Muratori irregolari a zig zag per evitare controlli

A zig zag per scongiurare il controllo della Polizia locale. Ma quei movimenti inconsulti non hanno fatto altro che attirare l’attenzione degli agenti che, quando hanno deciso di seguire il veicolo e fermarlo, hanno scoperto a bordo quattro muratori di origine egiziana, diretti in un cantiere edile in un comune limitrofo a Falconara: tra loro è spuntato anche un irregolare in Italia. Il controllo è scattato nella mattinata di lunedì, intorno alle 8.30, quando la pattuglia ha notato in via Trieste un’autovettura che attuava strane manovre. Alla vista degli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, il mezzo si è allontanato improvvisamente. O meglio, ha provato ad allontanarsi. Perché gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno subito interrotto la ripartenza del veicolo, al fine di procedere con una verifica più approfondita sugli occupanti. Dal controllo sono stati identificati quattro soggetti provenienti dall’Egitto, privi di documenti che potessero attestare il regolare soggiorno sul territorio nazionale. I quattro hanno mostrato fotografie del visto Shengen apposto sui passaporti e hanno spiegato che stavano raggiungendo il posto di lavoro. Vista la situazione, e per vederci più chiaro, sono stati trasferiti nel quartiere generale di piazza del Municipio, dove sono stati sottoposti ai rilievi foto-dattiliscopici. In quella sede è stato possibile accertare che tre erano regolari, mentre nei confronti di un quarto passeggero era pendente il diniego alla richiesta di "protezione internazionale". L’uomo, infatti, aveva sinora evitato di farsi trovare per ricevere la notifica. È stato prontamente accompagnato all’Ufficio immigrazione della Questura di Ancona e in via Gervasoni l’egiziano ha ricevuto un ordine di allontanamento dall’Italia.

Domenica pomeriggio, invece, era stato individuato un altro egiziano, un 25enne residente a Gubbio incappato nei controlli della pattuglia in servizio in centro. Il giovane, il cui comportamento era stato giudicato sospetto, è stato notato in piazza Mazzini e accompagnato in Comando per ulteriori accertamenti: qui è stato sottoposto a fotosegnalamento per verifiche sui documenti esibiti. Trovato con piccola quantità di hashish, è stato denunciato alla Prefettura. Stessa sorte era toccata ad un altro ragazzo, in occasione dei controlli dei carabinieri dello scorso fine settimana. Dall’inizio del 2024 sono stati 15 i consumatori di stupefacenti sanzionati dalla Polizia locale di Falconara. Ammontano a sei, infine, le persone che sono state denunciate per lo spaccio. E la guardia resta altissima sul territorio, specie nei luoghi più sensibili e, spesso, anche grazie all’ausilio del cane anti-droga Billy.

Giacomo Giampieri