Muse, c’è "The Blues Brothers Approved"

Divertimento ed emozioni assicurati questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove a grande richiesta arriva ‘The Blues Brothers Approved’, dopo aver conquistato, tra gli altri, il Tam Teatro degli Arcimboldi di Milano. E’ un evento capace di regalare una notte di grande musica, movimento, brividi e un pizzico di nostalgia: un’esperienza unica che riporterà soul and blues direttamente nei cuori del pubblico. Durante gli anni Settanta nascono i The Blues Brothers, che diventano da subito un fenomeno negli Stati Uniti, con il successo del primo album ‘Briefcase Full of Blues’. Ma l’America è ‘solo’ un trampolino di lancio, perché la band conferma la propria popolarità in tutto il mondo.

Approvata e concessa in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi, nel 1991 nasce The Blues Brothers Approved, la più grande e migliore produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo, che ha riempito per oltre venti anni i teatri di tutto il mondo, portando lo spettacolo in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia.

Con Brad Henshaw nel ruolo di Jake, i fratelli anarchici, Jake ed Elwood, sono tornati per rimettere sottosopra i teatri di mezzo pianeta. Con un soul tonante, rhythm & blues, intrattenimento brillante e una eccezionale band del vivo, questo show torna per ribadire che il vero spirito del blues è senza tempo. Grazie a nuove scenografie, nuove coreografie e tante sorprese, la produzione originale è pronta per scuotere il pubblico e regalare emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici: ‘Everybody needs somebody’, ‘Shake ya tail feather’, ‘Sweet Home Chicago’, ‘Think’, ‘Respect’, ‘Gimme Some Loving’...

Inutile dire che queste e altre canzoni sono diventate celebri anche grazie al film ‘The Blues Brothers’ del 1980 diretto da John Landis. Forti dell’esperienza televisiva e dei concerti macinati in attesa di portare i due irriverenti personaggi sul grande schermo, John Belushi (Jake) e Dan Aykroyd (Elwood) fissano per sempre nell’immaginario collettivo la moda dell’abito nero completo di cravatta, cappello e occhiali da sole e si lanciano a tutto gas per le strade di Chicago a bordo della loro Bluesmobile, seminando macchine della polizia e ‘i nazisti dell’Illinois’. La strepitosa colonna sonora è il cuore anche dello spettacolo di questa sera.

Questi i prezzi dei biglietti: poltronissime 63,25 euro; poltrone e primo ordine palchi 57,50; prima galleria e palchi II ordine 49,45; seconda galleria e palchi III ordine 42,55; terza galleria 39,10.