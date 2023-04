"Music 4 the Next Generation", in giuria anche Malika Ayane

Giuria d’eccezione per "Music 4 the Next Generation", il concorso rivolto alle band under 35 che suoneranno davanti a Malika Ayane, Alberto Martini e Gegè Telesforo. La sfida lanciata dal concorso dalle Fondazioni Caritro, grazie al sostegno delle Fondazioni di Jesi, Fabriano e Cupramontana e Banca del Monte di Rovigo darà la possibilità di esibirsi sui palcoscenici dei teatri di Trento e Verona e di conquistare i premi in palio per i primi cinque classificati: 10 mila euro ai vincitori, 5 mila alle altre quattro band.

In giuria anche la grande cantante Malika Ayane. C’è tempo fino al 14 aprile per caricare il brano su www.m4ng.it, dovesi possono trovare anche tutte le altre informazioni. Le 15 band selezionate dalla giura saranno ammesse alle semifinali live, in programma il 9 giugno 2023 al teatro Ristori di Verona. Alla serata finale, il primo luglio al teatro Capovolto di Trento, ne arriveranno solto 5.