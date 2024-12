Musica a tutto volume: arrivano i controlli

Ha tenuto alzati fino a tardi tanti residenti a Osimo Stazione la musica ad alto volume proveniente da un locale nelle prossimità della frazione. "Dopo la grave nottata trascorsa nel letto di casa a ballare il ’tunz tunz’ tra vetri e oggetti tremanti fra mezzanotte e le 4 per un numero enorme di famiglie e lavoratori di interi quartieri osimani impossibilitati a riposare, ci mobiliteremo", racconta uno di loro. Hanno chiamato carabinieri e vigili e adesso promettono una raccolta firme per tentare di arginare il problema che, dicono, si era manifestato anche la scorsa estate. "Usciti dalle nostre case per cercare di capire chi producesse un simile fracasso a quell’ora e appreso che non si trattasse di qualche festa improvvisata che casomai per una volta nella vita si sarebbe ben potuta tollerare, rimaniamo increduli nell’apprendere come eventuali locali distanti chilometri dalle nostre case siano riusciti a produrre una roba simile. In ogni caso gli orari in cui deve essere rispettato il silenzio devono essere stabiliti da appositi regolamenti. Il reato di disturbo alla quiete pubblica, tuttavia, scatta comunque se a essere disturbato è un numero indefinito di persone".