Music&Wine dona un defibrillatore

In occasione dell’ultima assemblea dei soci della società di Mutuo Soccorso Piero Pergoli di Falconara, andata in scena lo scorso fine settimana, gli amici di Music&Wine hanno donato un utilissimo defibrillatore. La consegna è stata fatta da Gabriele Brilli, in rappresentanza del Music&Wine, al presidente del Mutuo Soccorso Piero Pergoli, Paolo Filippetti.

"Tale donazione da parte degli amici di Music&Wine – scrive il Mutuo Soccorso Piero Pergoli – è un gesto generoso e solidale, che può aiutare a salvare vite umane in caso di emergenza". Il defibrillatore sarà posizionato presso la recinzione della società di Mutuo Soccorso e renderà così il defibrillatore facilmente accessibile a tutta la cittadinanza di Falconara Alta. "I soci della società e la cittadinanza tutta, ringraziano gli amici di Music&Wine per il prezioso dono, accolto con gratitudine e si auspicano che tale apparecchiatura possa ritrovarsi utile in caso di necessità", ha proseguito la società in una nota. Il gruppo del Music&Wine non è nuovo ad iniziative solidali di questo tipo, in risposta ai bisogni delle comunità.

E l’ultimo gesto, con la consegna del defibrillatore, non fa eccezione. Per questo, al gruppo sono arrivati sinceri complimenti.