Nessuna commistione tra i pazienti ricoverati

Un servizio utile a tutti, non soltanto ai detenuti, come ha tenuto a precisare il provveditore Manzelli: l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è equiparata a quella fornita ai liberi cittadini e anche l’hub inaugurato ieri si inserisce in un contesto di servizi che la sanità delle Marche è tenuta a fornire alla popolazione detenuta del distretto di sua competenza. Un traguardo importante per le Marche, che ora hanno a disposizione all’ospedale di Torrette un reparto speciale con tutta una serie di caratteristiche dal punto di vista strutturale che consentono anche di potervi trasferire i detenuti dai reparti di degenza ordinaria, evitando così agli altri pazienti ricoverati insieme a detenuti di avere la scorta in camera da letto.