"Non dimenticate le periferie"

"Non dimentichiamoci dei quartieri della ‘Seconda Ancona’, dal Piano alle Grazie e Tavernelle, fino ai quartieri nuovi e a Passo Varano". L’allarme arriva da Europa Verde di Ancona a seguito dell’inchiesta del Carlino al Q2 e al successivo sopralluogo compiuto l’altro ieri dal sindaco Silvetti proprio in via Maestri del Lavoro: "Alla luce di quanto riportato dal giornale – affermano Di Bitonto e Rubegni – ricordiamo che esiste la cosiddetta ‘seconda Ancona’ che vede edilizia popolare, sociale e convenzionata nel proprio territorio, quartieri popolosi, laboriosi e attualmente residenza di una buona percentuale di ‘genti nuove’, immigrati perfettamente integrati che vivono lavorano e studiano ad Ancona da molti anni. Non è più rinviabile un progetto che preveda per la periferia attenzione e riqualificazione. L’abbandono porta paura e malaffare a lungo andare".