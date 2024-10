Nono dan di Tae Kwon do per Maestro Giovanni Berardi: è tra i primi sette in Italia

Il fabrianese Maestro Giovanni Berardi ha conseguito il nono grado (dan) di Tae Kwon do, afermandosi tra i primi sette in Italia. Il nono Dan va conquistato sul campo con un esame che prevede anche la rottura di tavolette con calci in volo. Un importante traguardo a coronamento di una vita dedicata alla passione per questa arte marziale venuta dalla lontana Korea e portata a Fabriano nel 1978 dal Maestro Berardi. In questi decenni il Maestro, ingegnere, ha contribuito alla diffusione del Tae kwon do in regione.