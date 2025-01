Notte rock al Gasoline di Ancona. Sul palco salgono gli Steel Bones

Il grande rock rivive al Gasoline Street Pub di Ancona, in via delle Grazie. Merito del concerto della band dorica The Steel Bones, che questa sera (ore 21.30) proporrà in versione acustica brani di band e artisti che hanno fatto la storia, tra cui Allman Brothers Band, Creedence Clearwater Revival, Eagles, Ricky Nelson e John Denver. Ma la scaletta sarà molto più ricca, e aperta ad eventuali richieste e improvvisazioni. Sul palco saliranno Ivan Battistella (voce e chitarra), Carlo Lantieri (chitarra), Simone Gagliardi (batteria) e Maurizio Leone (basso).