Notti italiane: cena in piazza e concerto Risate a Villa Nappi con "More sempre i mejo"

Si chiude con due grandi appuntamenti il calendario dell’estate di Polverigi. Stasera si tiene la tradizionale cena in piazza con Notti italiane in concerto. Tutta la cittadina è pronta a cenare e condividere un momento all’insegna del buon cibo sotto le stelle. La cena è su prenotazione. Appuntamento dalle 20.30 in piazza Umberto I. L’ultimo evento estivo invece farà davvero divertire. Sabato sera è in programma la commedia in dialetto "More sempre i mejo" della compagnia Balta e ribalta, che aprirà il sipario al parco di Villa Nappi alle 21. Il gruppo che fa capo alla Pro loco di Santa Maria Nuova nasce nel 2000 e dopo un brusco stop per covid ha ripreso alla grande la sua attività comica e di studio.