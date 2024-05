Numana, Tombolini: "Mi ricandido per continuare a sviluppare il paese"

"Solo dopo un’attenta riflessione e consapevole dell’impegno preso nei confronti della cittadinanza, ritenendo di poter dare ancora un forte contributo allo sviluppo del paese, ho deciso di ricandidami per il terzo mandato". L’ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini lunedì alla presentazione della sua candidatura e della sua lista "Con i numanesi il futuro è oggi" al Galeone, alla presenza di esponenti di FI e Lega. "Dopo un decennio di lavoro costante e risultati tangibili, incluso il periodo difficile della pandemia, Numana è emersa più forte che mai: eccellenza turistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, servizi invidiabili, più curata, con una solida struttura organizzativa impegnata a non tralasciare nessun aspetto di un buon amministrare – ha detto -. Forte anche della mia attività politica a livello nazionale, che riconosce e promuove il ruolo di Numana e della Riviera del Conero, ho visto la concretizzazione di grandi opere come il lungomare e la riqualificazione e messa in sicurezza del porto che, già da quest’anno, vedrà il restyling dei servizi e dell’ingresso, merito dei finanziamenti ottenuti con la Regione. Lo inaugureremo nel 2028". La squadra è composta da: Davide Bilò (commerciante), Romina Braconi (operatrice turistica), Gabriele Calducci (insegnante), Gloria Carletti (architetto), Enrico Cicconi (pensionato), Rossana Ippoliti (avvocato), Daniele Mengarelli (commerciante), Giuseppe Monaco (ingegnere), Mario Paolucci (bagnino e commerciante), Filippo Pirani (medico dentista), Filippo Santinelli (impiegato), Francesco Versaci (studente).